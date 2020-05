Kyrgios neemt geen blad voor de mond: “Seks met fans? Als ik geen vast liefje heb, wekelijks” YP

23 mei 2020

12u10 0 Time-out Hij is nog steeds maar 25, maar het fratsenboek van Nick Kyrgios wordt almaar dikker. Deze keer volstond een antwoord op een vraag over het seksleven van de Australische tennisser om voor controverse te zorgen.

Er hangt hem nog steeds een voorwaardelijke schorsing boven het hoofd omwille van weerkerende obsceniteiten en onhebbelijkheden op de baan, maar sinds begin dit jaar leek Nick Kyrgios (24) tot inzicht gekomen. Hij was de motor achter ‘Rally for Relief’, voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië, en wat later wilde hij zijn eten delen met behoeftigen die er in deze coronacrisis meer nood aan hebben. Maar de duivelse Nick heilig verklaren, is dan weer een brug te ver. Zo maakte een dronken Kyrgios enkele dagen terug in een gesprek met Andy Murray op Instagram Rafael Nadal nog met de grond gelijk en nu was het dus weer raak. Deze keer werd hij tijdens een partijtje Fortnite bestookt met vragen van medespelers en fans. De Australiër nam andermaal geen blad voor de mond, ook niet wanneer zijn seksleven ter sprake kwam.

“Heb je ooit al seks gehad met een fan?”, vroeg iemand en het antwoord van de Australiër liet niet op zich wachten. “Wel, op de momenten dat ik geen vast liefje heb, gebeurt dat wekelijks”, klonk zijn repliek. Tijdens diezelfde sessie onthulde hij ook nog een andere anekdote van op de Laver Cup, toen hij een knappe vrouw in de tribune spotte. “Ik speelde tegen Roger Federer en ik dacht: ‘Amai. Met haar wil ik wel eens wat gaan drinken’.”

De ontboezemingen kwamen kort nadat de relatie van Kyrgios met Anna Kalinskaya, een Russische tennisster, op de klippen was gelopen. Toen hem werd gevraagd wat er was gebeurd tussen hen, hield hij het beschaafd. “Er is niks gebeurd. We hebben gewoon besloten om elk onze eigen weg te gaan. Helaas is het niet gelukt tussen ons, maar ik hou er goede herinneringen aan over”, besloot hij. Kalinskaya kwam, ook al via Instagram, terug op de breuk. “We zijn uit elkaar (...) en ik ga niet over hem praten. Heb een beetje respect voor mij alstublieft, bedankt", schreef ze toen ze de vraag gesteld kreeg of de twee iets hadden.

