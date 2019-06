Kwatongen denken “mysterieuze vrouw” te zien op kamer van supertalent, realiteit is pak minder spannend Redactie

14 juni 2019

Zondag beginnen de Italianen met een ijzersterke selectie aan het Europees kampioenschap voetbal voor -21-jarigen. De jonge ‘Squadra’, samen met San Marino organisator, krijgt met Spanje meteen ook een lastige opponent voorgeschoteld. Moise Kean, een 19-jarig supertalent van Juventus, zal overmorgen meteen proberen te scoren. Maar verschillende fans en media verdachten Kean ervan dat al gedaan te hebben op zijn hotelkamer. Ze dachten een “mysterieuze vrouw” te herkennen op een filmpje dat Kean deelde op Instagram, maar de spits smoorde een eventueel polemiek(je) al snel in de kiem. De aanvaller gaf aan dat de “mysterieuze vrouw” eigenlijk gewoon zijn kamergenoot en AS Roma-talent Nicolò Zaniolo is. Met een grappig berichtje op Instagram stak Kean zelf ook nog even de draak met de ‘affaire’ (zie onder).

De Italianen nemen het op het EK in groep A ook op tegen België. Die wedstrijd wordt op 22 juni gespeeld in het Stadio Città del Tricolore in Reggio Emilia. Naast Kean en Zaniolo maken ook onder anderen Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (AC Milan) en Lorenzo Pellegrini (AS Roma) deel uit van de Italiaanse selectie.