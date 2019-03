Kwade Klopp stapt op ballenjongen van Everton af die hem sarcastisch applaus geeft ODBS

04 maart 2019

Net op het veld van de buren van Everton is Liverpool na een draw leider af in Premier League. Geen goals op Goodison Park, wel een opvallend moment even na het laatste fluitsignaal. Klopp die een ballenjongen in de gaten krijgt die cynisch applaus in zijn richting aan het geven is. Even lijkt de Liverpool-trainer zijn cool te verliezen, maar enkele tellen later kan hij er toch hartelijk om lachen. En lijkt hij versteld te staan van de durf van de jongen. Volgens Steve Callaghan heeft zijn zoon Charlie aan Klopp gevraagd, toen die hem even de les leek te spellen: “Wat vond je van de Werelbekerfinale?” De vader tweette ook nog dat het louter om wat plagerij ging die bij de ‘Merseyside’ derby hoort en dat Klopp op geen enkel moment dreigende taal gesproken heeft. Niet verwonderlijk dat de jongen bij de blauwe helft van Liverpool op de sociale media meteen een heldenstatus verworven heeft.

ICYMI! An Everton ballboy tried to wind-up Jurgen Klopp by sarcastically clapping him at the end of the Merseyside Derby 🤣🤣 pic.twitter.com/eDWGLCBy5R Soccer AM(@ SoccerAM) link