Krijgt Toby Alderweireld straks een standbeeld in Ekeren?

10 juni 2020

12u32 0 Time-out Wordt Toby Alderweireld (31) in Ekeren de vervanger van Leopold II? Als het aan de inwoners van het Antwerpse district ligt alvast wél.

Als een gevolg van de dood van George Floyd werd het standbeeld van Leopold II in het Ekerse stadscentrum de voorbije dagen zwaar aangepakt. Het omstreden monument werd beklad en zelfs in brand gestoken, waarop het districtsbestuur besloot het beeld te laten weghalen. Het zal gerestaureerd worden, maar de kans dat het ooit naar het dorpscentrum van Ekeren terugkeert, is zeer klein. De inwoners weten alvast wat ze in de plaats willen.

Zo werd er een petitie gestart om het beeld van Leopold II te vervangen door een exemplaar van Toby Alderweireld, die door de bedenker van de petitie een “echte lokale held” wordt genoemd. “Naast een getalenteerd en succesvol voetballer is het bekend dat Toby zijn roots nooit vergeten is: de verhalen van heimwee tijdens zijn Ajax-periode zijn alom bekend, en hij heeft de kathedraal op zijn arm getatoeëerd. Daarom verdient hij het zeker om geëerd te worden op het centrale plein van zijn eigen dorp. Een man die onze hele natie representeert op internationaal gebied, het dorp Ekeren op de kaart zet en door mensen van alle achtergronden toegejuicht wordt", zo luidt de motivatie.

Hieronder ziet u het beeld in Ekeren kort voordat het werd weggehaald:



