Krijgen we Justin Bieber binnenkort te zien in de MMA-kooi?

10 juni 2019

15u39 0 Time-out Als het van Justin Bieber afhangt, is het antwoord op de vraag in de titel van dit stuk alvast volmondig ‘ja’. De 25-jarige Canadese popzanger heeft zijn zinnen gezet op een MMA-kamp en hij heeft zelfs al een tegenstander uitgekozen: niemand minder dan Tom Cruise.

‘t Was eerder vandaag op Twitter dat Justin Bieber vriend en vijand verraste met zijn opvallende wens. Hij sprak zelfs Dana White, de baas van de UFC (Ultimate Fighting Championship), rechtstreeks aan. “Ik wil Tom Cruise uitdagen voor een gevecht in de octagon (de MMA-kooi, red.)”, meldde de zanger. “Tom, als je dit gevecht niet accepteert, dan ben je bang en zal die beslissing je voor altijd achtervolgen. Wie wil dit gevecht organiseren? Jij, Dana White?”

Op de reactie van de 56-jarige ‘Mission:Impossible’-acteur is het nog wachten. Maar wie, net als Bieber, een kamp tussen Bieber en Cruise al volledig ziet zitten, is Conor McGregor. “Als Tom Cruise mans genoeg is om deze uitdaging te accepteren, dan is ‘McGregor Sports and Entertainment’ bereid om de kamp te organiseren”, schrijft de MMA-legende op Twitter. “Heeft Cruise, net zoals in zijn films, het lef om te vechten? Stay tuned voor het antwoord.” Voor zover bekend heeft Cruise nog niet gereageerd op de opvallende tweet.

Waarom Bieber uitgerekend Tom Cruise een pak rammel wil verkopen, is niet meteen duidelijk. Cruise staat erom bekend zijn filmstunts zelf uit te voeren, in ‘Mission: Impossible – Fallout’ resulteerde dat zelfs in een enkelbreuk. Ondanks het feit dat Cruise inmiddels 56 is, zou Bieber ongetwijfeld nog een vette kluif hebben aan de Amerikaan.

De zanger, die in september vorig jaar voor de wet trouwde met topmodel Hailey Baldwin, sukkelde de voorbije maanden met zijn mentale gezondheid. Dat zou ook de reden zijn waarom een (tweede) groot huwelijksfeest voorlopig op zich laat wachten. Onlangs bracht Bieber wel voor het eerst sinds 2015 een nieuwe single uit, een samenwerking met Ed Sheeran.

