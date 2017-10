Koplopers volgen motards en lopen helemaal verkeerd in marathon van Venetië, lokale Italiaan profiteert MDB

16u04

Eyob Faniel is de eerste Italiaan die in 22 jaar de marathon van Venetië op zijn naam wist te schrijven. En dat heeft hij vreemd genoeg niet alleen te danken aan zijn snelle benen. Na 25 kilometer liep het voor de koplopers namelijk helemaal in het honderd.

De favorieten hadden zich dan al in een kopgroep genesteld waarop het goed fout ging. De lopers volgden de motards in de race, maar die reden helemaal verkeerd. Rechtsomkeren dus, maar het kwaad was al geschied. De verkeerd gelopen atleten verloren daar zo'n twee minuten mee. Faniel maalde er niet om en zette zijn achterstand zo om in een voorsprong. De 25-jarige Italiaan kwam verrassend als eerste over de meet na 2 uur, 12 minuten en 16 seconden.