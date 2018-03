Kop op, Neymar! Model en lief van Braziliaanse superster beurt hem op met enkele topless Instagram-posts Hans Op de Beeck

Het is nagelbijten voor Neymar. Vorige week zaterdag werd er in het Braziliaanse Belo Horizonte tijdens een operatie een schroef aangebracht in zijn rechtervoet, nadat hij de zondag ervoor een breuk in het middenvoetsbeentje had opgelopen. Gelukkig kan hij meer dan ooit, zo lijkt het wel, rekenen op zijn liefje, het Braziliaanse model Bruna Marquezine. De twee hadden lang een knipperlichtrelatie, tot ze vorig jaar in december elkaar terugvonden. Sindsdien zijn ze onafscheidbaar en nu heeft de in haar eigen land bekende actrice op haar Instagram enkele topless foto's gepost met steunberichten voor aanvaller.

BREATHE. by @brucamoreira Een foto die is geplaatst door null (@brumarquezine) op 06 mrt 2018 om 22:59 CET

Beelden van de hand van fotografe Bruna Moreira, een vriendin van Marquezine. Eén foto werd maar liefst 1,8 miljoen keer geliket. In totaal heeft Bruna maar liefst 26,7 miljoen volgers. Onlangs werd ze ook gespot op het carnaval in Rio waar ze opvallend feestvierde. Zonder Neymar werd PSG vorige week uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid. Neymar feliciteerde zijn ploegmaats met hun inspanningen tijdens die 1-2-nederlaag in Parijs.

Zowel PSG als Brazilië doet er alles aan om de superster zo snel mogelijk op het veld te krijgen. Revalideren doet Neymar in zijn optrekje in het paradijselijke Mangaratiba, een plaatsje bij de Costa Verde dat bekend staat voor het vele groen en haar mooie stranden. Het landgoed bestrijkt een oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante meter en de Braziliaanse balvirtuoos telde er in oktober 2016 omgerekend net geen zeven miljoen euro voor neer.

always. love you @neymarjr #myvalentine #happyvalentinesday Een foto die is geplaatst door null (@brumarquezine) op 14 feb 2018 om 15:02 CET

Want geen Braziliaan die vergeten is hoe hun laatste WK-wedstrijd zonder Neymar eindigde. 1-7 tegen Duitsland, tijdens de halve finale op het WK in eigen land in Belo Horizonte.

CARNAVAL ☀️ Fui toda de @rosacha pro Bloco da Favorita hoje!!! Beleza @carlabiriba Foto @andrenicolau Styling @patriciazuffa Een foto die is geplaatst door null (@brumarquezine) op 10 feb 2018 om 20:43 CET