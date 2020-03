Kolos van 165 kg imponeert in NFL-tests en sprint nu al sneller dan Tom Brady: “Je zal het je niet beklagen als je mij kiest” MXG

08u21 0 Time-Out Mekhi Becton. Geen erg als u die naam niet meteen kent. De jongeman nam de afgelopen dagen deel aan de ‘Draft Class’ voor de NFL-competitie in de Verenigde Staten. Dat zijn de testen voor aankomende talenten die volgende jaar mogelijk in de NFL, ‘The National Football League’, spelen. Becton meet ruim twee meter en weegt 165 kilogram. Maak kennis met de man die nu al scherpere sprinttijden neerzet dan legende Tom Brady.

Louisville OL Mekhi Becton just ran a 5.11u 40-yard dash.



He's 6'7" and weighs 364 lbs



(via @NFL)

Als de man z'n armen spreidt, is de afstand tussen de vingertoppen van zijn linker- en rechterhand 2,11 meter. Dat is dus meer dan zijn eigen lengte: 2 meter. Becton speelt nu nog als als ‘OT’ of ‘Offensive Tackle’ bij Louisville. Dat zijn spelers die in het aanvallende compartiment, vooral op de flank spelen én meestal een stevig sprintje kunnen trekken. De Amerikaan had zelf al aangekondigd dat hij zou imponeren: “Ik ga schockeren met mijn testen. Mensen kunnen zich nog niet inbeelden tot wat ik in staat ben”. De beloften konden zich onder meer onderscheiden in proeven als bankdrukken, verspringen en uit stilstand verticaal omhoog springen. Er stond ook een sprinttest over 40 yards (ongeveer 36,5 meter) op het programma. Daarbij maakte Becton nog het meeste indruk.

Ik heb het gevoel dat ik de meest dominante speler van de hele ‘Draft Class’ ben Mekhi Becton

Hij legde de ruim 36 meter af in 5.1 seconden, en klokte daarmee de 13de tijd van de spelers die op dezelfde positie spelen. Op zich niet zo speciaal. Indrukwekkend wordt het pas als in acht genomen wordt dat Becton veruit de zwaarste speler van het hele pak was. De tijd van Becton is de beste ooit in de categorie van spelers die meer dan 158 kilogram wegen. Vlak na de sprint moest hij wel even naar de kant met last aan de hamstrings. Z’n tijd op de sprint is beter dan de tijd die NFL-legende Tom Brady neerzette tijdens zijn testen voorafgaand aan zijn draft. Zo toont ook de animatie in deze tweet aan:

Mekhi Becton vs Tom Brady, NFL Combine 40

Tussen 23 en 25 april krijgen de 32 ploegen uit de NFL in Las Vegas de kans om de nieuwe talenten te rekruteren voor hun team. Dat Becton snel gekozen zal worden is nu al duidelijk. Voorspeld wordt dat hij met een vijfde tot maximaal tiende ‘pick’ gekozen zal worden. Wat betekent dat hij dus bij de eerste tien spelers zal zijn die door een ploeg aangetrokken wordt. Becton bulkt van het talent én van het zelfvertrouwen: “Ploegen zullen het zich niet beklagen als ze mij kiezen”, zei hij recent. “Ik heb het gevoel dat ik de meest dominante speler van de hele draft class ben”, gooide hij er nog bovenop. Het lijkt niet gelogen.

Mekhi Becton moving