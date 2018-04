Knotsgekke beelden: Oekraïense voetballegende gooit beelden online van ex-schoonmoeder die hem bekogelt met stenen en zelfs beschiet Redactie

10 april 2018

10u40

Bron: The Sun 0 Time-out Oleksandr Shovkovskiy, 92-voudig Oekraïens international, heeft knotsgekke beelden op zijn Facebookpagina gegooid. Daarin is te zien hoe het voormalige sluitstuk, dat bijna zijn hele carrière voor Dynamo Kiev uitkwam, bekogeld en zelfs beschoten wordt door zijn gewezen schoonmoeder.

Aan het begin van de beelden is te zien hoe de nu 43-jarige Shovkovskiy aan de deur belt en klopt van een riante villa. Zijn bedoeling was om zijn dochtertje op te halen dat hij samen met Olga Alenova (de twee scheidden in 2015) op de wereld zette, maar het duo was blijkbaar niet thuis. Maar je kan niet stellen dat de gewezen doelman geen warm onthaal kreeg…

Op het moment dat hij terug wil keren naar de auto (waaruit het incident gefilmd werd), is te zien hoe zijn gewezen schoonmoeder Lyubov Pavlovna vanop het balkon naar hem begint te schreeuwen en vervolgens ook bekogelt met vanalles en nog wat. En net op het moment dat hij zich écht uit de voeten wilt maken, keerde Pavlovna nog even terug op haar balkon om haar ex-schoonzoon zelfs te beschieten – al lijkt het ons, af te leiden van de lichaamstaal van Shovkovskiy, vrij onwaarschijnlijk dat ze daarbij echte kogels gebruikte.

Naast de twee video’s postte Shovkovskiy ook nog een verklaring: “Eerst bekogelde Lyubov Pavlovna me vanop haar balkon met stenen die ze had verzameld en vervolgens begon ze zelfs naar mij te schieten met een pistool. Ze vuurde drie keer en haar buren kwamen zelfs naar me toe om te kijken of ik hulp nodig had. Mijn gewezen schoonmoeder kampt met een alcoholverslaving en heeft mijn dochter al beledigd en geslagen. Is er niemand die me kan helpen?"