Knie uit de kom? Dan slaat Schotse kapiteine die gewoon eigenhandig weer op zijn plaats

22 februari 2020

6-0 stond ze met haar ploeg St Mirren in het krijt op verplaatsing bij Inverness Caledonian Thistle, match in de eerste klasse van het Schotse vrouwenvoetbal. En het kon erger voor Jane O’Toole, de kapitein van St Mirren. Na een stevig duel kwam ze vol op het gras terecht. Niet meteen veel aan de hand op het eerste gezicht, tot je de knie van O’Toole zit. Verdraaid. Maar in plaats van het uit te schreeuwen en meteen om hulp te roepen, neemt O’Toole de dingen in eigen hand. Letterlijk zelfs, want als gek slaat ze tegen de knie om die weer op haar plaats te krijgen. Met succes: na toch ook de nodige assistentie, zou O’Toole de resterende veertig minuten van de wedstrijd (7-0) gewoon uitspelen.