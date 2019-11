Klopp neemt plots de benen tijdens interview: “Guardiola komt eraan!” Redactie

12 november 2019

"Pep Guardiola is coming!" 🤣



Jurgen Klopp, ladies and gentlemen. 👓

pic.twitter.com/7nzphktc8m Anfield Watch(@ AnfieldWatch) link

Met Jürgen Klopp in de buurt is er altijd wel iets te beleven. Dat was na de (gewonnen) topper tegen Manchester City niet anders. In de mixed zone, waar de pers al een tijdje stond te wachten, verscheen Klopp in een opperbeste bui. De Duitser stak eerst wat de draak met het accent van een journalist, om zich nadien plots uit de voeten te maken omdat “Pep Guardiola eraan kwam”. De aanwezige pers zag er de humor wel van in (zie boven).