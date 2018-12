Kinderspel? Twee fans maken zich tijdens leutig intermezzo van NBA-match onsterfelijk belachelijk GVS

14 december 2018

10u39

Bron: News.com en Foxnews 0 Time-out Amerika ligt plat van het lachen dankzij twee NBA-fans. In de bekendste basketbalcompetitie ter wereld gebeurt het wel vaker dat tijdens de rust van een match het spelletje Tic-Tac-Toe - ofwel Boter-kaas-en-eieren - wordt bovengehaald om de meute te plezieren. Een leutig intermezzo, zeker als de uitverkorenen er op een onnavolgbare manier een waar zootje van maken.

Tic-Tac-Toe, in ons land ook wel bekend als Boter-kaas-en-eieren, is een eenvoudig spel met twee deelnemers. Elke speler heeft een vast symbool - meestal de ene een kruisje en de andere een cirkeltje maar in het geval van dit NBA-duel een paarse en rode poster - waarmee hij of zij als eerste drie dezelfde tekens op een rij moet zien te leggen. Horizontaal, verticaal of diagonaal. Drie op een rij zeg maar. Het spel is immens populair.

Kinderspel zou u denken, maar tijdens de rust van het duel tussen de Indiana Pacers en de Milwaukee Bucks kreeg een vol huis 82 seconden lang een onnavolgbare show voorgeschoteld. De twee geluksvogels die uit de tribune werden geplukt moesten telkenmale met een lay-up scoren waarna ze hun poster op een vakje naar keuze mochten neerleggen.

Snel boden zich voor beide spelers mogelijkheden aan om te winnen en een prijs mee naar huis te nemen, maar op een knotsgekke manier klaarden de twee ‘locals’ van Indianapolis erin om iedere keer de verkeerde keuze te maken. De speaker kon z’n ogen niet geloven: “Wat steek jij nu toch allemaal uit?” Een winnaar kreeg het tenenkrullend spelletje niet, het publiek kon de onkunde maar weinig smaken.

ICYMI, the tic-tac-toe game that has everyone shaking their heads... pic.twitter.com/ErpF8FVhCH Indiana Pacers(@ Pacers) link

Het tussenbedrijf maakte zoveel indruk - of net niet - dat heel wat Amerikaanse media in hun verslag van de match de gekke taferelen meenamen. “Dit moet een van de ergste spelletjes zijn in de menselijke geschiedenis”, was Liz Roscher van ‘Yahoo Sports’ duidelijk. Of ook: “Deze taferelen zie je de komende jaren nog vaak in je dromen opduiken.” En ook Shaquille O’Neal, voormalige NBA-ster, lachte zonder gêne mee: “Tic-Tac-Toe is moeilijk”, gevolgd door een lachende smiley. Benieuwd wie zich bij een volgend thuisduel nog aan het spelletje durft te wagen...

Tic Tac Toe is hard... 🤣 (Via @Pacers)#Shaqtin pic.twitter.com/CJJWjntu9f Shaqtin' a Fool(@ shaqtin) link