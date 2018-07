Kim maakt belofte bij 0-2-achterstand tegen Japan. Nu laat hij uitslag Brazilië op zijn achterwerk tatoeëren: "Ik ben een man van mijn woord" JME/LPS

11u24 0 Time-out Kim Vandenhoeck (35) uit Kortrijk heeft de uitslag van de match van gisteren op zijn achterwerk laten tatoeëren door zijn vriend Mike Tattoo. Niet omdat hij een hevige fan is van de Rode Duivels, maar omdat hij tijdens de match tegen Japan, toen het er even écht niet goed uitzag voor onze Duivels, die belofte had gemaakt.

"Japan had net twee doelpunten gescoord, en ik zag ons al op het vliegtuig naar huis zitten", zegt Kim. "Op mijn Facebook had ik gepost dat áls onze Belgische spelers tot in de match tegen Brazilië zouden raken, én dan ook nog eens zouden winnen, ik de uitslag op mijn achterwerk zou laten tatoeëren. Om maar te zeggen: het zit erop, we mogen naar huis."

"Meteen nadat ik die post had gezet, begonnen de Duivels aan hun remonte. Het angstzweet brak mij al uit. Hoewel ik het voetbal normaal echt niet volg, heb ik de voorbije dagen toch heel veel over voetbal gelezen. Blijkbaar maakten de Duivels toch wel wat minder kans om te winnen, dus ik was wat gerustgesteld. Maar het ondenkbare is gebeurd: ze hebben tóch gewonnen. En aangezien ik een man van mijn woord ben, staat er nu dus 1-2 getatoeëerd op mijn gat."