Kijk hoe The Mountain uit Game of Thrones het wereldrecord deadliften verbreekt

09 maart 2018

Bron: Huffington Post

Hafthor Bjornsson, de reus die in Game of Thrones gestalte geeft aan The Mountain, heeft zijn wereldrecord deadliften verbroken. Tijdens de Arnold Strongman Classic in Columbus (Ohio) tilde hij het voorbije weekend maar liefst 1.041 pond omhoog, omgerekend iets meer dan 472 kg. Het gaat om het record zonder hulp van een speciale deadliftuitrusting. Let vooral op zijn reactie wanneer hij het enorme gewicht omhoog houdt.

Bjornsson won het evenement en streek zo een dikke 58.500 euro op.