Kijk hoe freedivester wereldrecord breekt en maar liefst 107 meter (!) diep zwemt

sam

30 september 2018

00u13

Bron: KameraOne 0

Alessia Zecchini heeft haar eigen wereldrecord freediven verbroken tijdens de VB 2018 Duikkampioenschappen in Deans Blue Hole op de Bahamas. Ze deed dat in de 'constant weight apnea'-discipline, waarbij een duiker zonder extra zuurstof langs een kabel recht naar beneden zwemt met zwemvliezen of een monovin. De duikers mogen hun armen gebruiken, maar niet aan de kabel trekken of hun ballast aanpassen.

De 26-jarige Italiaanse uit Rome hield haar adem meer dan 3,5 minuten in om een onthutsende diepte van 107 meter te bereiken en natuurlijk ook opnieuw naar de oppervlakte te zwemmen. Ze deed zo vijf meter beter dan haar vorige record uit 2017. Bij de mannen staat het record van 130 meter op naam van de Rus Alexey Molchanov.