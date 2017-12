Kevin De Bruyne heeft echt ogen op zijn rug, al valt heel wat volgers toch iets op aan zijn recentste Instagram-post TLB

14u28

Bron: Eigen berichtgeving 3 rv . Time-out Alles loopt op wieltjes voor Kevin De Bruyne dit seizoen. De middenvelder geeft de ene splijtende pass na de andere, staat met Man. City los aan kop in de Premier League én hij won gisteren ook nog eens de Manchester Derby op het veld van de aartsrivaal. En voor dat alles legt De Bruyne natuurlijk de basis op het trainingsveld.

Dat blijkt ook uit een opvallend filmpje dat De Bruyne vandaag postte op zijn Instagram-pagina. De video, die dient als reclame voor de nieuwste Nike-voetbalschoenen, toont dat De Bruyne wel degelijk over een stel ogen op zijn rug beschikt. Terwijl 'KDB' in conclaaf is, wordt er een lange bal in zijn richting getrapt. Dat lijkt De Bruyne niet door te hebben, maar op het juiste moment draait hij zich toch om.

Knap werk, al stellen heel wat volgers zich toch vragen bij de echtheid van de video. En vooral het moment waarop de bal voor de tweede keer in beeld komt, lijkt hen ook gelijk te geven. De Bruyne zal dat echter worst wezen. Voor nieuwjaar al elf punten los in de competitie en in de volgende ronde van de Champions League een duel met FC Basel: dan is er geen vuiltje aan de lucht in het blauwe deel van Manchester...

Big occasions call for cool heads #playice @nikefootball #magista Een foto die is geplaatst door Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) op 11 dec 2017 om 12:36 CET