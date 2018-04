Kevin De Bruyne geniet van titel Manchester City in bekende beachbar Knokke Hans Op de Beeck

18 april 2018

10u00 0 Enjoying a day in Knokke’s best beachbar @beachnumber1zoute Thanks Glenn for the nice afternoon Een foto die is geplaatst door null (@kevindebruyne) op 17 apr 2018 om 22:29 CEST

Het voorbije weekend haalde Manchester City zijn tweede trofee van het seizoen binnen: na de League Cup tegen Arsenal profiteerden de Citizens zondag van de verrassende nederlaag van Manchester United thuis tegen West Bromwich om kampioen te spelen. Zondag staat er een galamatch in het eigen Etihad Stadium tegen Swansea op het programma, maar Guardiola gunde zijn sterren even vrij. Kevin De Bruyne profiteerde van die vrije dag om even af te reizen naar ons land, waar hij op het strand van Knokke de bekende beachbar 'Number 1' opluisterde met een bezoek aan de zijde van zijn manager Patrick De Koster.

Vincent Kompany van zijn kant gaf op zondagavond een gesmaakte titelspeech en trok een dag later naar Hamburg, waar hij tussen 2006 en 2008 voor de plaatselijke Bundesligaclub speelde. De kapitein van City bezocht er enkele oude vrienden die er een Italiaans restaurant hebben. Hamburg is de enige Duitse club die altijd in de Bundesliga uitkwam, maar dit seizoen staat de club op een voorlaatste plaats. Met nog vier matchen te spelen, staan de nummers derdelaatst Freiburg, Mainz en Wolfsburg ook op 8 punten.

Back in Hamburg meeting old friends. So many great memories. @ristorante_salentino_hamburg never changed. Family atmosphere, good food, great people. #Hamburg #Piero Een foto die is geplaatst door null (@vincentkompany) op 17 apr 2018 om 13:07 CEST

You know what this means.. Champioooonsss!! #ManCity #SharkTeam Een foto die is geplaatst door null (@vincentkompany) op 15 apr 2018 om 19:28 CEST

Unbelievable season for us. Very happy to call us champions this year Een foto die is geplaatst door null (@kevindebruyne) op 15 apr 2018 om 19:14 CEST