Kevin De Bruyne bouwt villa om tot dinoparadijs om Mason Milian (3) onvergetelijke verjaardag te bezorgen ODBS

11 maart 2019

06u04 0 Time-out Niet ‘Jurassic World’ maar wel ‘Mason’s World’. Met een volledig in de dinosauruswereld aangekleed themafeest hebben Kevin en Michèle De Bruyne hun zoontje Mason Milian een onvergetelijke verjaardag bezorgd.

Mason Milian werd er gisteren drie en is duidelijk, zoals vele jongetjes op die leeftijd, in de ban van dino’s. Voor ouders Kevin en Michèle alvast reden om hun villa om te toveren tot een heus dinoparadijs. Inclusief ‘levensechte’ dinosaurussen binnen en buiten. Tot jolijt van Mason Milian. Zijn broertje Rome, vorig jaar op 31 oktober geboren, is in de armen van Michèle Lacroix toeschouwer.

“Geweldig feestje voor onze kleine jongen: Mason’s world 3", schrijft De Bruyne bij twee foto’s van het feestje op Instagram. Ook Michèle zette op haar Insta verschillende foto’s (“we hadden een geweldige dag”) en filmpjes. “Gelukkige verjaardag zoon, alias hij die meer persoonlijkheid heeft dan iedereen die ik al heb ontmoet”, schrijft ze ook bij een post met verjaardagswensen voor Mason Milian.

Kevin De Bruyne (27) kwam dit weekend niet in actie voor Manchester City tegen Watford (3-1). Hij staat nog niet op het trainingsveld en mist ook de return in de achtste finales van de Champions League. Dinsdagavond verdedigen de ‘Citizens’ een 3-2-voorsprong in het Etihad Stadium tegen Schalke. De Bruyne viel begin maart op Bournemouth uit met een lichte hamstringblessure, maar de medische staf heeft geen ernstig letsel vastgesteld. Zijn situatie wordt om de paar dagen geëvalueerd. Of De Bruyne speelklaar raakt voor de interlands tegen Rusland (donderdag 21 maart) en Cyprus (24 maart) moet nog blijken, maar er is voorzichtig optimisme.