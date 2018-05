Kersverse wereldkampioen snooker doet persconferentie... poedelnaakt Redactie

08 mei 2018

00u15 0 Time-out Mark Williams heeft voor de derde keer (na 2000 en 2003) in zijn loopbaan de wereldtitel snooker gewonnen. Vijftien jaar na zijn laatste mondiale kroon was 'The Welsh Potting Machine' in de finale in het Crucible Theatre van Sheffield te sterk voor Schot John Higgins: 18-16.

Het was de vierde WK-finale voor Williams. In de eerste moest hij in 1999 met 18-11 het onderspit delven tegen de befaamde Schot Stephen Hendry. Een jaar later werd hij wereldkampioen door zijn landgenoot Matthew Stevens met 18-16 te verslaan en in 2003 ging de Ier Ken Doherty met dezelfde score voor de bijl.

Sinds die tweede titel schopte Williams het nog slechts één keer tot de halve finales (2011) en twee keer tot de kwartfinales (2006 en 2016). Vorig jaar slaagde hij er niet eens in zich voor het WK te plaatsen en dacht hij aan stoppen. Williams beet echter door en won dit seizoen al het Northern Ireland Open, het German Masters en het WK Six-red.

In zijn carrière zit hij aan 21 rankingtitels, waarmee hij na Hendry (36), Ronnie O’Sullivan (33), John Higgins (30) en Steve Davis (28) de vijfde plaats inneemt op de eeuwige ranglijst.

Voor de kwartfinales had Williams nog aangekondigd de persconferentie naakt te doen als hij wereldkampioen zou worden. Die belofte kwam de Welshman tot hilariteit van fans en media vanavond na.

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! 😳#bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF BBC Snooker(@ BBCSnooker) link

"Don't come too close!"@markwil147 is true to his word in his press conference... 😂 #EurosportSnooker pic.twitter.com/Qa36to6VvJ Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

A man true to his word, @markwil147 strips off for his winning press conference! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/4wUZl2m5nA World Snooker(@ WorldSnooker1) link