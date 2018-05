Kersverse wereldkampioen snooker doet persconferentie... poedelnaakt: "Als ik volgend jaar weer win, doe ik hier naakt een radslag!" Redactie

08 mei 2018

08u52 67 Time-out Mark Williams heeft voor de derde keer (na 2000 en 2003) in zijn loopbaan de wereldtitel snooker gewonnen. Vijftien jaar na zijn laatste mondiale kroon was 'The Welsh Potting Machine' in de finale in het Crucible Theatre van Sheffield te sterk voor Schot John Higgins: 18-16.

Het was de vierde WK-finale voor Williams. In de eerste moest hij in 1999 met 18-11 het onderspit delven tegen de befaamde Schot Stephen Hendry. Een jaar later werd hij wereldkampioen door zijn landgenoot Matthew Stevens met 18-16 te verslaan en in 2003 ging de Ier Ken Doherty met dezelfde score voor de bijl.

Sinds die tweede titel schopte Williams het nog slechts één keer tot de halve finales (2011) en twee keer tot de kwartfinales (2006 en 2016). Vorig jaar slaagde hij er niet eens in zich voor het WK te plaatsen en dacht hij aan stoppen. Williams beet echter door en won dit seizoen al het Northern Ireland Open, het German Masters en het WK Six-red.

In zijn carrière zit hij aan 21 rankingtitels, waarmee hij na Hendry (36), Ronnie O’Sullivan (33), John Higgins (30) en Steve Davis (28) de vijfde plaats inneemt op de eeuwige ranglijst.

Voor de kwartfinales had Williams nog aangekondigd de persconferentie naakt te doen als hij wereldkampioen zou worden. Die belofte kwam de Welshman tot hilariteit van fans en media vanavond na.

"Wilde stoppen, maar mijn vrouw overtuigde me om door te gaan"

Vorig jaar zat Mark Williams nog in zak en as nadat hij zich niet voor het WK had weten te plaatsen, gisteren kroonde hij zich voor de derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen snooker. "Ik kan het niet geloven", reageerde de 43-jarige Welshman. "Twaalf maanden geleden overwoog ik nog ernstig om er een punt achter te zetten. Het was mijn vrouw die me overtuigde om toch door te gaan. Zij zag het niet zitten om me de hele dag in huis te hebben."

"Vorig jaar bekeek ik de finale nog met een biertje in een caravan. Zelfs als ik de finale verloren had, zou ik nu nog heel blij geweest zijn. Al zou het toch ook wel een ontgoocheling geweest zijn, had die misser op roze me de titel gekost. Geen idee hoe ik er daarna nog in slaagde die 69 break te produceren. Onder zoveel spanning was het één van mijn beste breaks ooit."

"Een finale tegen John Higgins spelen is altijd een ervaring op zich. Je weet dat hij altijd terug kan komen. Er is niemand - ook Ronnie O'Sullivan niet - die een tafel op kan ruimen zoals hij dat doet. Vijftig of zestig punten voorsprong nemen, is tegen John gewoon niet genoeg."

Viervoudig wereldkampioen Higgins moest ook vorig jaar al in de finale het onderspit delven, toen voor Mark Selby. Hij is de eerste die twee WK-finales op rij verliest sinds Jimmy White van 1990 tot 1994 vijf keer op rij vicewereldkampioen werd. "Uiteraard ben ik ontgoocheld, maar Williams is een geweldige kampioen", toonde de 42-jarige Schot zich sportief. "Dat hij in dat laatste frame onder zoveel druk nog zo goed speelt, is te gek voor woorden. In de namiddag was ik bang dat er geen avondsessie aan te pas zou komen, maar uiteindelijk werd het nog een geweldige match, één die ik liever gewonnen had. Mark en ik zitten allebei in de nadagen van onze carrière. Hem in de finale bekampen was een droom, hier leven we voor. Misschien was dit wel mijn laatste kans op een wereldtitel, maar ik zal het volgend jaar zeker opnieuw proberen."

Bij het begin van het toernooi geloofde Williams niet erg in zijn kansen en dus beloofde hij dat hij de aansluitende persconferentie naakt zou geven, mocht hij wereldkampioen worden. De Welshman hield woord en daagde alleen met een handdoek om de lendenen op de persconferentie op. Ook die handdoek verdween eens hij "veilig" achter tafel zat en daar voelde hij zich toch duidelijk wat ongemakkelijk bij. "Ik kijk er al naar uit om volgend jaar terug te komen, maar dan ga ik wel mijn mond houden en geen domme dingen beloven. Alhoewel, voor een vierde titel zou ik het zo opnieuw doen... Als ik volgend jaar weer win, doe ik hier naakt een radslag!"

Williams was pas 28 toen hij vijftien jaar geleden zijn tweede wereldtitel veroverde. "Deze titel is mooier dan de vorige. Omdat hij zo onverwacht komt. Als mijn vormpeil weer naar beneden gaat en ik nooit nog een toernooi win, kan het me gewoon niet schelen. Dit is iets dat ik nooit nog voor mogelijk had gehouden. Misschien ga ik er volgend jaar wel weer in de eerste ronde uit, maar dit pakken ze mij niet meer af. Van deze derde titel ga ik echt genieten. Vannacht ga ik feesten. Na de vorige titel dronk ik één biertje en ging ik slapen. Nu zal het daglicht zijn voor ik mijn bed zie."