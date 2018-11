Kat Kerkhofs toont met sappige anekdote dat Dries Mertens wel van wanten wist bij hun eerste kus: "We waren pubers, hé” TLB

14 november 2018

15u12

Bron: Studio Brussel 0 Time-out Waar praten beste vriendinnen écht over? In een nieuwe reeks van ‘GIRLS TALK’, laat Studio Brussel enkele van de grappigste vrouwen van het land en hun beste vriendin aan het woord. Voor een nieuwe video snijden de dames het onderwerp kussen aan en Kat Kerkhofs pakt daarin uit met een sappige anekdote over haar eerste kus met Dries Mertens.

Kat Kerkhofs, momenteel te zien in VIER-programma ‘Dancing With the Stars’ deelt niet enkel lief en leed met haar man Dries. Ook met haar zus Lyn heeft de Leuvense een innige band. Het duo heeft op VIJF een eigen programma (‘Tipsy’, red.) en ook in ‘GIRLS TALK’ zitten ze dus samen. In de recentste aflevering stond kussen centraal en Kat pakte daarin uit met een verhaal dat zelfs voor haar zus overduidelijk nieuw was.

Kerkhofs en Mertens vormen al sinds hun jeugd een stel. De eerste kus van het koppel dateert al van een tijd terug, maar Kerkhofs kan hem zich duidelijk nog levendig herinneren. De presentatrice was zestien, vertelt ze en Mertens wist duidelijk van wanten. “We waren pubers hé”, stelde Kerkhofs nog, maar dat zorgde er niet meteen voor dat haar zus minder van haar melk was...

De bewuste anekdote is vanaf 3'45‘’ te zien in onderstaande video:

Eerder verklapte Kat Kerkhofs mogelijk ook al iets over de tijdelijke breuk met Dries Mertens.