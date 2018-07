Kat Kerkhofs en James Cooke door het dolle heen op Ibiza na Belgische zege ODBS/IDR

03 juli 2018

Na de onwaarschijnlijke tweede helft van België - Japan moeten de vreugdekreten en het feestgedruis in heel België luidkeels te horen geweest zijn. Maar ook op Ibiza woedde er een Belgische party. Met in de hoofdrol vier-gezicht James Cooke en Katrin Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens. Op haar Instagram Stories plaatste ze een video van het feestgewoel. De eigenaresse van Qore Gym in Wilsele (29) leeft zich alvast volop uit op het Spaanse eiland. Een spelletje bierpong met vrienden, foto's aan Sunset Ashram (volgens velen de beste plek in Ibiza om een zonsondergang te bekijken, nvdr.) of een bezoekje aan het nabijgelegen eiland Formentera (zie foto's onderaan). Maar dus ook een echt voetbalfeestje.

In de Rostov Arena woonden ook Noémie Happart, de vrouw van Yannick Carrasco, en Deborah Panzekou, de vriendin van Meunier, de bewogen partij bij. Net als Pierre Kompany, vader van Vincent, en de Witsels, vertegenwoordigd door papa Thierry en zus Whitney.