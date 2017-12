Kat feliciteert haar Dries voor glansprestatie (tot groot jolijt van ploegmaat) Glenn Van Snick

Bron: Twitter Everything Napoli / Napolimagazine 97 Twitter Everything Napoli, Napolimagazine

Makkelijk was de thuismatch gisteren tegen Sampdoria allerminst, maar met twee assists in zeven minuten sleepte Dries Mertens zijn Napoli tóch over de streep. Felicitaties waren dan ook meer dan terecht, zo ook van vrouwlief Kat Kerkhofs. De twee tortelduifjes werden na de wedstrijd in de catacomben van het Stadio San Paolo immers op een romantisch kiekje vastgelegd, tot groot jolijt van een toekijkende ploegmakker. Vorige maand toonden Dries en Kat reeds op het gala van het Italiaanse voetbal dat alles opnieuw koek en ei is tussen de twee.

