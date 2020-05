Kan je quarantaine nog idealer doorbrengen? De droomvilla waarin Djokovic in Marbella leeft ODBS

31 mei 2020

17u35 0 Time Out Novak Djokovic (33) staat dan wel pas 23ste in de vrijdag door Forbes uitgebrachte top 100 van best betaalde sporters, hij is wel de tennisser die met 143 miljoen dollar (129 miljoen euro) al het meeste prijzengeld ooit bij elkaar gespeeld heeft. Een luxueuze villa in het exclusieve Marbella, waar Djokovic de lockdown doorbrengt, kon er dus wel even af. Recente beelden tonen de weelde waarin de Serviër met zijn vrouw Jelena en kinderen Stefan (5) en Tara (2) leeft.

De in gedeeltelijk marmer en Marokkaanse stijl opgetrokken villa telt maar liefst negen slaapkamers, een zwembad, cinemaruimte, biljart- en tafeltennisvertrek, gymzaal, sauna, hammam, jacuzzi, bar en een barbecueruimte. Ook een tenniscourt mag logischerwijs niet ontbreken. Een nog idealer vertrek om de quarantaine door te brengen is moeilijk in te beelden. Djokovic resideert in Monte Carlo, maar maakt van de villa in Marbella vooral gebruik om de winter door te brengen. En nu dus de lockdown. Ook voor onze Belgische voetbalploegen is Marbella fel gegeerd om er op stage te gaan in de winter. (lees verder onder de foto’s)

Djokovic loopt dan wel wat achter wat betreft inkomsten uit reclame en sponsordeals (jaarlijks ‘slechts’ 18,5 miljoen euro ten opzichte van absolute nummer één Federer, goed voor 90,12 miljoen euro), hij is wel de tennisser die het meeste prijzengeld vergaard heeft sinds hij prof werd in 2003: 143 miljoen dollar. Vorig jaar verdiende de Serviër, die in 2019 en 2020 de Australian Open en in 2019 Wimbledon won, 40 miljoen euro. Rafael Nadal staat met een inkomen van 36 miljoen euro op de 27ste plaats in Forbes’ top 100.

Djokovic kan zich trouwens snel weer verheugen op ietwat competitief tennis. Hij is het gezicht achter de Adria Tour, waarvoor ook Zverev, Thiem en Dimitrov zich melden. In drie weekends in juni en één in juli zal er achtereenvolgens getennist worden in Belgrado (Servië), Zadar (Kroatië), Montenegro, Banja Luka en Sarajevo (Bosnië), waar Djokovic een exhibitiematch zal spelen tegen de beste Bosniër, Damir Dzumhur. De opbrengsten zouden naar het goede doel gaan.

Naast de villa in Marbella en zijn woonst in Monte Carlo heeft Djokovic ook nog vastgoed in Belgrado, Dubai, New York en Miami. Vooral dat laatste buitenverblijf, gekocht in 2017, spreekt ook tot de verbeelding. Zijn eigen stekje in Eighty Seven Park, een 70 appartementen tellende toren op het bekende Collins Avenue. Hij telde 8,5 miljoen neer voor een flat met drie slaapkamers en even veel badkamers. De toren biedt ook services aan die eigen zijn aan hotels zoals gemeenschappelijke eet- en leefruimtes en een zwembad.

“Ik stond versteld van de aangeboden service, de toegang tot het park, de botanicus die er voltijds werkt en de geweldige uitzichten op zowel land als zee”, aldus Djokovic toen in een communiqué. “De perfecte levensstijl voor Jelena en mezelf. Ik ben ook helemaal weg van het design en de locatie, een onverwachte stukje rust in een drukke en snel groeiende buurt als deze. Dit wordt vanaf nu mijn nieuw toevluchtsoord als ik rust nodig heb.” Of richting Marbella natuurlijk.

