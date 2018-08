Judoka Dirk Van Tichelt verwelkomt dochtertje Redactie

03 augustus 2018

Dirk Van Tichelt doet aan gezinsuitbreiding. De judoka die op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de bronzen plak in de wacht sleepte, deelde via Twitter mee dat hij opnieuw papa is geworden. Zijn dochtertje Fran zag gisteren het levenslicht. Met Esther Leten heeft Van Tichelt ook al een zoontje, Arthur. De moeder en het pasgeboren kindje stellen het goed.

Terwijl papa nog wat bijslaapt heb ik zijn Twitter account gekaapt.

Ik heb een beetje moeten wroeten, maar gisterenavond laat ben ik de wereld komen begroeten.

Alles gaat goed met mama en mij,

Men grote broer en papa zijn heel blij.



xxx

Fran Van Tichelt