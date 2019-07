Journalisten gaan met elkaar op de vuist na halve finale Afrika Cup Senegal-Tunesië MMP

15 juli 2019

12u38 0

Gisteravond werden de halve finales van de Afrika Cup gepeeld. In de wedstrijd tussen Senegal en Tunesië miste beide teams bij 0-0 laat in de wedstrijd een strafschop. Zo ging de match naar verlengingen, en daarin barstte het helemaal los.

Bronn devieerde in minuut 101 een vrije trap van de Senegalezen knullig in eigen doel. Wedstrijd gespeeld? Daar leek het op, tot Koulibaly domweg een inworp tegen de handen van Gueye kopte in het penaltygebied. De scheidsrechter wees naar de stip, maar besloot dan toch om de VAR te raadplegen. Resultaat: géén penalty voor Tunesië en Senegal wint met het kleinste verschil. De Tunesiërs voelden zich bekocht en ook in de perstribune werd duchtig gediscussieerd tussen journalisten van beide landen. Zo hevig zelfs dat er slagen werden uitgedeeld. Wie die boksmatch gewonnen heeft is niet bekend. In de finale neemt Senegal het op tegen Algerije, dat na een magistrale vrije trap van Mahrez in de 95ste minuut met 2-1 de maat nam van Nigeria.

🔴💥 Le match entre le #Sénégal et la #Tunisie se joue aussi dans la tribune de presse entre journalistes des deux pays. #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/KlakIkhY5C LSI AFRICA(@ lsiafrica) link

