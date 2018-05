Journaliste wordt live op tv in de billen geknepen, maar niet iedereen kan haar (heel) pittige reactie smaken YP

04 mei 2018

11u10

Bron: Milenio.com 2 Time-out Een week of twee terug zag u hier al hoe een journaliste werd lastiggevallen toen ze haar werk aan het doen was bij de Spaanse bekerfinale en ook een Mexicaanse collega van haar is intussen die twijfelachtige eer tebeurt gevallen. Alleen ging de agressor hier nog een stapje verder en besloot de reporter het heft in eigen handen te nemen. Zij spuwt haar gal nu in een open brief.

De feiten speelden zich af na de finale van de Concacaf Champions League. Daarin klopte Chivas Guadalajara het Toronto van Victor Vázquez (ex-Club Brugge) en dat zorgde voor dolle taferelen achter de rug van María Fernanda Mora, de journaliste van FOX die buiten het stadion had postgevat. Zij probeerde gewoon op een professionele manier haar werk te doen, maar ze werd daarbij lastiggevallen door een van de vele Chivas-fans die haar hadden vergezeld. Uiteindelijk kwam het zelfs zo ver, dat ze de handtastelijke fan enkele tikken verkocht met haar micro.

In haar open brief doet ze haar eigen versie van de feiten. "Tijdens de uitzending greep deze man me bij mijn billen. Ik dacht: 'misschien raakte hij me per ongeluk aan door het geduw van de andere fans rond hem', waardoor ik eerst besloot te blijven babbelen tegen de camera. Omdat ik niet reageerde en gewoon mijn werk bleef doen, vond deze kerel het nadien broodnodig om zijn hand nog twee keer tussen mijn billen te stoppen. Daarop heb ik besloten me te verdedigen."

"Wat mij die nacht overkomen is, overkomt dagelijks duizenden vrouwen die zich op publieke plaatsen bevinden", gaat ze verder. "Het verschil is dat het mij overkwam in een live-uitzending voor televisie, en dat ik besloten heb me te verdedigen. Het is mijn reactie die ervoor gezorgd heeft dat deze video viraal gaat."

"Ik heb ook vele reacties gekregen. Positieve, maar ook negatieve. Sommigen zeiden dat ik het verdiende en dat ik een hoer ben, dat ze me gingen aanranden, dat ik het me gezocht heb en dat ik zoiets wel kon verwachten. Ik heb geen spijt van de manier waarop ik me verdedigd heb, want vrouwen ZULLEN ZICH NOOIT LATEN DOEN EN ZULLEN NOOIT ZWIJGEN. Het probleem is steeds de agressor, niet wij."

Hieronder haar volledige statement:

Acerca de lo sucedido en La Minerva el pasado 26 de abril. Añado, este pseudoaficionado NO representa a la afición de las Chivas. #hermanayotecreo Een foto die is geplaatst door null (@marifermora_90) op 30 apr 2018 om 20:49 CEST