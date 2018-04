Journalist wil buitenaardse omhaal van Ronaldo nabootsen, enkele tellen later is hij op weg naar het ziekenhuis GVS

10 april 2018

16u56 0 Een foto die is geplaatst door Alejandra Bellini (@alejandrabellini) op 04 apr 2018 om 14:51 CEST

De fantastische omhaal van Cristiano Ronaldo is duidelijk niet voor iedereen weggelegd, zo beseft nu ook ene Manuel Sanchez. Met een valmat wilde de Argentijnse journalist nochtans elk risico mijden, maar het kunststukje kende toch een dramatische afloop. Sanchez landde na zijn moedige poging immers totaal verkeerd op zijn linkerbeen dat onder zijn volledige lichaamsgewicht een akelige plooi maakte. Een frats die hem duur kwam te staan, want een bezoekje aan het ziekenhuis waar een gebroken been werd vastgesteld was het gevolg. Sanchez was niet te beroerd om de fatale val op Instagram te gooien, maar volgende keer zulke heldendaden toch maar best aan de échte artiesten overlaten?