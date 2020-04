Jongetje wil kapsel zoals Ronaldo, waarop papa zijn oogappel op hilarische manier peer stooft YP

06 april 2020

Time-out Bovenstaande video is aan een reis rond de wereld bezig en u zal al gauw zien waarom. In de hoofdrol: een piepjonge voetbalfan en zijn vader, die in deze tijden van corona ook dienst doet als kapper.

Wanneer de knaap gevraagd wordt hoe hij zijn coupe wil, toont hij een foto van Cristiano Ronaldo – de foto dateerde van vóór de Portugees uitpakte met de zogenaamde manbun. Zo gezegd, zo gedaan, alleen bleek papalief het niet zo begrepen te hebben op de Portugees. In plaats daarvan mat hij zijn oogappel het uiterst foute kapsel aan van de Braziliaanse Ronaldo waarmee die op het WK in 2002 de wereld verbaasde. “Er is maar één Ronaldo”, claimde de gelegenheidskapper, die haast niet meer bijkwam van het lachen. Zijn piepjonge klant vond het duidelijk een stuk minder grappig...

Ronaldo gaf lang na het WK in Japan en Zuid-Korea, waar hij zijn land met liefst acht goals naar de wereldtitel leidde, nog een verklaring waarom hij toen voor dergelijke coupe koos. Het ging over een soort van afleidingsmanoeuvre voor een blessure waarmee hij toen kampte. “Iedereen had het over mijn kapsel en vergat zo de blessure. Zo kon ik me focussen op wat er op het veld gebeurde. Ik was er niet fier op, want het was inderdaad best raar. Maar het was een goede manier om het onderwerp te veranderen”, klonk het toen bij de gewezen Braziliaanse doelpuntenmachine.

