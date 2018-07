Jongetje krijgt staande ovatie wanneer hij met shirt en vlag van Kroatië door Brussel loopt MDB

18 juli 2018

Met het voetbal dat Luka Modric, Ivan Rakitic en co brachten op het WK in Rusland, hebben ze heel wat voetbalharten gewonnen. Dat is in België niet anders. Wanneer een jongetje getooid in een shirt van Kroatië met de Kroatische vlag door de Brusselse straten liep, werd hij prompt getrakteerd op applaus. Al onze landgenoten staken de Kroaten een hart onder de riem, maar het mocht niet zijn voor de 'Vatreni'. Kroatië verloor uiteindelijk met 4-2 van Frankrijk. Het respect hebben de Kroaten in ons land alvast wel afgedwongen. Ook omdat ze uiteraard tegen Frankrijk stonden in de finale van de Wereldbeker. De Belgen zijn dan ook nog niet vergeten hoe Les Bleus de Rode Duivels uitschakelden.