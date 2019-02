Jongetje dat mascotte is reageert geweldig wanneer hij beseft dat hij met Ronaldo het veld mag oplopen ODBS

21 februari 2019

12u00 2

Verkozen worden tot mascotte van Atlético Madrid voor een Champions League-wedstrijd is voor elk jongetje dat van voetbal houdt natuurlijk al geweldig. Helemaal geweldig wordt het wanneer die Champions League-wedstrijd ook nog eens tegen Juventus is en je naast niemand minder dan Cristiano Ronaldo mag oplopen. De jongen heeft ook een geweldige reactie in huis wanneer hij beseft dat hij de ware geluksvogel is. Met een brede glimlach vleit hij zich tegen de Portugese superster aan. Een gebaar dat ‘CR7' best wist te appreciëren.

Dan ging het er buiten het Wanda Metropolitana minder vrolijk aan toe. Zeker in de buurt van het gedenkplakkaat dat Atlético er heeft ter ere van zijn gewezen doelman Thibaut Courtois. Dat werd ook gisteren besmeurd, ditmaal met vooral lege bierblikjes. De overkoepelende supportersorganisatie van ‘Atléti’ ijvert er zelfs voor dat de plaat wordt verwijderd, zeker nadat ze Courtois na de laatste Madrileense derby een “gebrek aan respect” voor de fiere club verwijten. “Enkel legendes die de waarden en de fans van de club respecteren, verdienen er zo één”, klinkt het. De Rode Duivel stond tussen 2011 en 2014 onder de lat bij Atlético, dat hem huurde van Chelsea.

Thibaut Courtois' plaque outside the Wanda Metropolitano before tonight's game... No shortbread this time pic.twitter.com/GnW41Jz7YX The Spanish Football Podcast(@ tsf_podcast) link