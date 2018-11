Jongetje (6) verkoopt zijn speelgoed om aan ticket voor SuperClásico River Plate - Boca Juniors te geraken ODBS

Bron: AS 1 Time-out Er zijn Clásico’s en er zijn SuperClásico’s. Om die laatste bij te wonen -de clash tussen Argentiniës illustere rivalen Boca Juniors en River Plate- vertedert een jongetje van 6 op de sociale media. De nu al zwaar fanatieke fan van River Plate zette zijn speelgoed te koop om zo een ticket te kunnen bekostigen. Waarna de virale trein haar werk deed.

Argentinië en bij uitbreiding een heel continent houdt zaterdag de adem in: wie wint de Copa Libertadores - de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League? Na de heenmatch in La Bombonera (2-2) kan River het in eigen huis afmaken. De fans zijn er klaar voor, een ticketje voor het Estadio Monumental is logischerwijs gegeerd goed. Niet meteen financieel sterk, besloot Renzo (6) het heft in eigen handen te nemen. Voor de deur van het ouderlijke huis in Paraná stelde hij enkele bescheiden spullen tentoon, met als marketingslogan: “Ik verkoop mijn speelgoed om zo te proberen in El Monumental te geraken”.

Zijn ouders, aangedaan door het initiatief van hun zoon, maakten er een foto van die ze op Facebook postten. Een bericht dat flink gedeeld werd en tot bij de voorzitter van de River Plate-supportersclub van Paraná kwam. Die beloonde Renzo meteen met twee aan hen toegewezen tickets, zodat Renzo met zijn moeder dit weekend naar Buenos Aires kan reizen. En ook Enzo Francescoli, Uruguyaanse clublegende van River Plate, liet de foto niet onberoerd. “Bedankt Renzo om ons als River-fans eraan te doen herinneren dat, naast het resultaat, River onze drijvende passie is”, aldus ‘El Principe - bijnaam die hij kreeg door zijn elegante speelstijl. Francescoli stuurde Renzo ook een River-petje en gehandtekend shirt op.