Jonge Marseille-fan eerde met geniale vieringen voor de aftrap zijn overleden vader: "Droom werd werkelijkheid"

28 augustus 2018

Hij heeft zijn 'moment de gloire' wel gegrepen. Dat is het minste wat je kan zeggen van het jongetje die zondag de aftrap mocht geven van Olympique Marseille - Stade Rennes. Een jonge supporters van de Franse havenclub wilde het balletje niet zomaar even breed leggen. Hij ging voor aanvang van de wedstrijd met het leer aan de haal om die dan in het doel van Rennes-doelman Koubek te leggen. De supporters van Marseille smulden van het vreemde vertoon. Wanneer de fans het doelpunt vierden, was het hek helemaal van de dam bij de jonge knaap. Net als de betere wereldvoetballers trok hij zijn shirtje uit om zijn doelpunt al glijdend op de knieën te vieren.

Yassin was de naam van de knaap. Waarom net hij de aftrap mocht geven, had een dieper liggende betekenis. Het was namelijk tien jaar geleden dat zijn vader Lahcen in een ongeluk om het leven kwam. Samen met zijn vriend Imad was de vader van Yassin met de wagen op weg om Marseille aan het werk te zien in Havre. Het werd de laatste rit van Lahcen die in een accident om het leven kwam. Om hem te eren, mocht zijn zoon Yassin dus zondag de aftrap geven. En dat deed hij dus met brio. "Het was een verrassing en mijn droom werd werkelijkheid", vertelde Yassin later. "Scoren op deze grasmat in een stadion dat in vuur en vlam staat, dat is magisch." Marseille speelde uiteindelijk 2-2 gelijk tegen Rennes, maar dé actie van de avond viel wel voor de aftrap te bewonderen.

