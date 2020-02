Jonge hoogspringer op één been laat wereldwijd alle harten smelten ODBS

23 februari 2020

13u11 0

Obed Lekhehle is de naam. Zuid-Afrikaanse hoogspringer (20) op één been. In 2008 aangereden door een auto, waarna zijn rechterbeen geamputeerd werd. Maar niet de kerel die bij de pakken blijft zitten, laat staan dat dit hem belette nog aan sport te doen. Lekhehle bleef verspringen en hoogspringen en vooral in dat laatste onderdeel boekt hij opvallende resultaten. Zo ging hij vorige zomer in het Zwitserse Nottwil in zijn specifieke categorie over 1 meter 65 op het WK junioren voor paralympiërs. Goed voor zilver. Het was daar dat hij uitpakte met bovenstaande sprong, inclusief salto. Nu enkele vooraanstaande Amerikaanse sportcommentatoren de tweet met de beelden onder de aandacht brengen, gaat het filmpje viraal met al meer dan een miljoen views.