Jonge Amerikaan na pijnlijk debuut meteen uitgeroepen tot ‘de slechtste bokser ter wereld’ ODBS

21 november 2018

11u49

Bron: ESPN 0 Time-out De Amerikaan Emanuel Williams zal zijn grote boksdebuut, live op ESPN, liever zo snel mogelijk vergeten. Of zich de vraag stellen of hij wel degelijk iets te zoeken heeft in een boksring.

Welgeteld 84 seconden duurde de kamp van Williams (20) bij de lichtgewichten tegen zijn landgenoot John Rincon. Voor schut gezet voor televisiekijkend Amerika. Het gevecht was een van de opwarmers voor de titelkamp tussen Maurice Hooker en Alex Saucedo bij de WBO-weltergewichten. Al snel werd Williams neergezet als de “slechtste professionele bokser wereldwijd”: het was alleszins opvallend hoe de technisch onbeholpen jongen maar wat rondliep in de ring en zich nauwelijks kon verdedigen. Met een stoot in de zij maakte Rincon (20), die ook zijn boksdebuut maakte, er een einde aan. Waarna Williams het lang uitkermde van de pijn, tot er een vreemde man in lange broek en hemd tevoorschijn kwam. Die vergewiste zich niet eens van de toestand waarin zijn poulain zich bevond.

Ook de commentatoren waren niet mals voor Williams en zijn wel heel slap optreden. Hoongelach was zijn deel. Net als op de sociale media. “Een schande! Deze kerel had niets te zoeken in een boksring”, “Hebben ze iemand uit het publiek gevraagd om even te boksen?”, of “Wie deze bokser in de ring liet, moet zichzelf toch even in vraag stellen”, zijn maar enkele van de vele verontwaardigde reacties.