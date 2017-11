Johan Derksen zet (andermaal) kwaad bloed: "Het vrouwenvoetbal stelt geen reet voor" Mark Caldenhoven

06u41

Bron: AD.nl 1 Time-out Johan Derksen heeft gisteravond bij Voetbal Inside flink uitgehaald naar het vrouwenvoetbal en Vivianne Miedema in het bijzonder. De aanvalster van Oranje pleitte zaterdag in The Guardian ervoor om de vergoedingen gelijk te trekken met die van de mannen van het Nederlands elftal.

Derksen vindt het verzoek van Miedema aan de KNVB belachelijk. "Meisje Miedema is de weg kwijtgeraakt. Die roept dat de Oranje Leeuwinnen beter presteren dan de mannen en dat ze qua werk exact hetzelfde doen. Dan denk ik: zit niet uit je nek te lullen. Op het gebied van tv-rechten brengen mannen een meervoud binnen. En Adidas en Nike zullen nooit hetzelfde bieden als bij de heren, al zal dat na de Europese titel voor de vrouwen misschien een beetje aantrekken."

Derksen citeerde in de uitzending ook over de vermeende brief die minister Bruno Bruins aan de KNVB zou hebben gestuurd. Daarin zou hij aan de voetbalbond hebben gevraagd om de inkomensverschillen te nivelleren. "Dit gaat nergens over", zei Derksen op RTL7. "De meiden zijn op hol geslagen. Het vrouwenvoetbal stelt geen reet voor. Er staan in Nederland veertig mensen te kijken. In Engeland is dat niet anders. Manchester City mag blij zijn met 1.000 toeschouwers bij de vrouwen. Ja, bij de Leeuwinnen is het wel uitverkocht, maar als ze ergens in Europa vriendschappelijk spelen, krijgt de KNVB natuurlijk niet de hoofdprijs voor deze dames. Als de mannen ergens vriendschappelijk spelen, doet de KNVB dat echt alleen maar voor het geld."

Rv Johan Derksen.