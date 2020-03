Joga Bonito in gevangenis: Ronaldinho leidt ploeg met doelpunten en assists naar ruime overwinning SVBM/AV

14 maart 2020

11u29 0 Time-Out Of het nu in Camp Nou is of in een Paraguayaanse gevangenis, zijn balgevoel zal Ronaldinho (39) nooit verliezen. De voormalige Braziliaanse stervoetballer van onder meer Barcelona en AC Milan zit nog steeds in de cel voor paspoortfraude, maar ook daar is Dinho onnavolgbaar.

🇧🇷 Ronaldinho is playing football in jail and he's running the show by doing some tricks and flicks. This is like FIFA street in real life. 😲 pic.twitter.com/8tmXlgaW46 FutbolBible(@ FutbolBible) link

De tegenstanders heten nu niet meer Sergio Ramos of Iker Casillas en Lionel Messi en Samuel Eto’o zijn niet langer de ploegmaats. Tegenwoordig trapt Ronaldinho een balletje met onbekende Paraguayaanse gevangenen. Tijdens een wedstrijd toonde de Braziliaan dat hij het nog steeds kan. De tweevoudige Wereldvoetballer van het Jaar leidde zijn team met 5 doelpunten en 6 assists naar een monsterzege: het werd uiteindelijk 11-2.

Na het partijtje poseerde Ronnie met zijn medegevangenen, die het duidelijk naar hun zin hadden. Hoelang Ronaldinho nog in de cel moet blijven, valt af te wachten, maar hij laat het duidelijk niet aan zijn hart komen. Zolang er maar een bal in de buurt is. De eeuwige glimlach als symbool voor de onvoorwaardelijke liefde voor het spelletje.

🇧🇷 The first picture of Ronaldinho playing football in a Paraguayan jail has been released. I still can't believe it. His team won the game 11-2. Ronaldinho scored 5 goals & assisted 6.



Iconic. 👑 pic.twitter.com/IPN4AErAw1 FutbolBible(@ FutbolBible) link

Vorige week werd de balgoochelaar aangehouden in hoofdstad Asunción. Ronaldinho was naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. Bij het doorzoeken van de hotelkamer van de voormalige stervoetballer en zijn broer, ontdekte de politie valse paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot het duo daarop aan te houden.

Ronaldinho diende een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating in, maar het plaatselijke gerecht wees dat naar de prullenmand. De Braziliaan bleef zo in voorlopige hechtenis, maar ging daartegen in beroep. Het gerecht is echter van mening dat het risico op vluchtgevaar te groot is, waardoor “de voorlopige hechtenis van Ronaldinho en zijn broer gerechtvaardigd is”.

Het is niet de eerste keer dat Dinho in contact komt met het gerecht. Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren omdat hij nog een boete van 2,25 miljoen euro had openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied. Volgens zijn advocaat wist Ronaldinho niet dat hij vervolgens een vervalst paspoort had gekregen, waardoor hij nu in de cel zit.

Meer over Ronaldinho

sport

sportdiscipline

voetbal