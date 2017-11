Jeugdcoaches gaan boekje vér te buiten: Americanfootballcoach 'test' helm pupil, ijshockeytrainer pakt uit met degoutante 'peptalk' Yari Pinnewaert

08u09

Bron: Deadspin, News.com 1 Rv Time-out Jeugdcoaches worden verondersteld het goede voorbeeld te geven, maar dat kan van de twee volgende exemplaren moeilijk gezegd worden...

Beginnen doen we met ene Kemp Carr, een Americanfootballcoach bij de schoolploeg van Winslow Township uit New Jersey. Die wou even controleren hoe degelijk de helmen van zijn spelers waren en vond er dan ook niet beter op om een van zijn pupillen een wel héél erg stevige klap tegen zijn hoofd te geven. Natuurlijk werd het gebeuren gefilmd en achteraf gepost op sociale media. De feiten werden onderzocht door de directie en wat bleek: Carr mag aanblijven als coach...

Dan verging het de ijshockeycoach annex brulboei waarmee u hieronder kennis kan maken (terecht) heel wat minder. De niet bij naam genoemde assistent-coach van het Bantam A. Black ijshockeyteam uit Colorado wilde zijn spelertjes voor hun wedstrijd tegen Green Moutain Fall nog een keertje op scherp zetten, maar de manier waarop deed op z'n zachtst gezegd de wenkbrauwen fronsen - en je hoeft niet bepaald Engels gestudeerd te hebben om te begrijpen wat hij zoal in petto heeft voor zijn jongens...

De feiten dateren al van 6 oktober, maar na onderzoek werd de man uit de Littleton Hockey Association gezet. Het bestuur van de competitie stuurde een e-mail naar de ouders met daarin verontschuldigingen voor het "ongepaste taalgebruik" en bevestigde ook dat de coach ook in de toekomst niet welkom meer is in de competitie.