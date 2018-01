Jean-Claude Van Damme kan het ook op zijn 57ste nog (dat zal stoere MMA'er als eerste bevestigen na deze pijnlijke scène) Thomas Lissens

Bron: MMABible 486 Rv/getty Cody Garbrandt bleef met rode (en pijnlijke) kaken achter na zijn clash met Jean-Claude Van Damme. Time-out 57 is hij in tussen, maar Jean-Claude Van Damme kan het nog altijd. Vraag dat maar aan de bekende MMA'er Cody Garbrandt. De 26-jarige Amerikaan genoot van wat vrije tijd nadat hij zijn UFC-titel bij de bantamgewichten heeft verloren aan TJ Dillashaw en ‘The Muscles from Brussels’ nodigde hem uit om eens samen te trainen. Maar die training verliep niet helemaal volgens plan.

Na een opwarming op de hometrainer, stapte de Brusselse acteur de MMA-kooi in. Garbrandt en 'JCVD' stretchten eerst wat en begonnen dan wat trappen uit te delen. Van Damme toonde dat hij ook op zijn 57ste nog lenig is, volgens Garbrandt misschien wel té lenig. 'No Love' kreeg immers een trap van Van Damme vol in zijn gezicht. Er volgden een pijnlijke schreeuw - Garbrandt zou zelfs enkele tanden verloren zijn - en vervolgens excuses van de legendarische acteur.

"Hij viel op zijn knieën en begon te huilen"

"Ik was enorm kwaad", zei Garbrandt achteraf over de fase. "Ik wilde hem een klap verkopen, maar wat kon ik doen? Ik stond tegenover de grote Jean-Claude Van Damme...Plots viel hij dan op zijn knieën en begon hij te huilen. Hij bood zijn excuses aan en voelde zich erg schuldig, maar ik had hem niets te zeggen. Ik verliet de ring, de fitnesszaal en zei niks meer. Achteraf vertelde iemand me nog dat hij het echt niet met opzet deed, maar dat geloof ik niet. Van Damme deelt al minstens vijftig jaar dergelijke trappen uit, hij weet echt wel wanneer het raak zal zijn en wanneer niet."

Working with @jcvd 🥋 Een foto die is geplaatst door null (@cody_nolove) op 11 dec 2017 om 02:57 CET