Je hebt ijver, je hebt toewijding en dan heb je deze worstelref die in sneltempo het internet verovert

Een Amerikaanse worstelscheidsrechter is ongewild een van de helden van het afgelopen weekend geworden. De man was van dienst tijdens een worstelpartij op een middelbare school in San Benito, Texas, en hij nam zijn taak wel heel serieus. Om een optimaal beeld van het gevecht te hebben, gleed hij als een paling over de mat. Een hilarisch beeld, dat gretig gedeeld werd op de sociaalnetwerksites én ook al enkele mensen inspireerde tot een imitatie. Maar zoals bij de meeste zaken, is ook hier het origineel toch beter dan de kopie...

This wrestling ref came outta nowhere! pic.twitter.com/aUnLo6Fx9V — Sporting Index (@sportingindex) 19 november 2017

*Shows girlfriend the wrestling referee video* pic.twitter.com/IfkSMOQoSl — max armstrong (@maxrarmstrong) 18 november 2017

not the first time wrestling refs slide into the dm’s pic.twitter.com/k6oW6NXP9y — omar (@omar_valdez17) 18 november 2017

