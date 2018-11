Japanner hoest meer dan 2.000 euro op om Boca Juniors - River Plate bij te wonen, waarna Superclásico wordt uitgesteld en hij huiswaarts keert MDB

11 november 2018

11u27

De weergoden waren Isamu Kato allesbehalve goedgezind. De fan van Boca Juniors was helemaal vanuit Japan overgevlogen naar Buenos Aires om er de heenwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores te bekijken. Door de hevige regenval ging de Superclásico tussen Boca Juniors en River Plate echter niet door. Vanavond wordt die wel gespeeld (om 20u), maar Isamu is tijdens de aftrap al weer op weg naar huis.

De trofee van pechvogel van het weekend gaat naar Isamu Kato. 33 uur zat de man op het vliegtuig van Tokio naar Buenos Aires, 24 uur zou hij in de Argentijnse hoofdstad vertoeven en hij zou naar eigen zeggen zo’n 2.400 dollar (meer dan 2.100 euro) over hebben voor de trip. Allemaal om de heenwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores bij te wonen. Boca Juniors versus River Plate, de moeder der Argentijnse derby’s, beroert ook tot ver over de Zuid-Amerikaanse landsgrenzen de gemoederen.

Helemaal opgepompt om de “belangrijkste wedstrijd van zijn leven” live te volgen in het mythische ‘La Bombonera’ kreeg de fan van Boca Juniors echter de ontgoocheling van zijn leven te horen. De klassieker werd uitgesteld, want de doorweekte grasmat werd door de scheidsrechter afgekeurd. De partij werd verzet naar de volgende dag. Vandaag dus, om 20u. Geen enkel probleem voor de lokale Argentijnen, maar voor een Japanner die slechts een dag in het Zuid-Amerikaanse land verblijft, ligt dat toch even anders. “Ik heb aan mijn baas gevraagd om een dag vrij te krijgen zodat ik naar Argentinië kon afreizen. Deze nacht vertrek ik weer naar Japan om te werken”, vertelde Isamu Kato aan TycSports.

Increíble la historia de @isamilito, fanático de #Boca, que vino de Japón solo por 24 hs y se vuelve a Tokio sin ver la final.

Nos contó los detalles de su viaje y ¡hasta se animó a cantar!@matipelliccioni pic.twitter.com/Yl1JBhhfD9 TyC Sports(@ TyCSports) link

Voor vier andere fans van Boca Juniors werd de reis naar ‘La Bombonera’ hen fataal. Terwijl ze op weg waren naar de wedstrijd raakten ze betrokken bij een verkeersongeval. Zowel Boca Juniors als River Plate betuigde hun steun aan de familie en vrienden van de slachtoffers.

Boca lamenta el fallecimiento de Sebastián Berra, Cesar Jones, Malcom Viton y Franco Silvestri, miembros de la Filial de Rawson que viajaban a la Bombonera para ver el partido. Acompañamos a sus familiares y amigos en este duro momento. Boca Jrs. Oficial 🏆🏆(@ BocaJrsOficial) link

Lamentamos el fallecimiento de Sebastián Berra, César Jones, Malcom Viton y Franco Silvestri, hinchas de @BocaJrsOficial que sufrieron un accidente de tránsito camino al estadio. Nuestra Institución acompaña a sus seres queridos en este difícil momento. River Plate(@ CARPoficial) link