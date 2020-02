Jan Vertonghen bejubeld tijdens concert in Brussel van Lukaku-lookalike Stormzy YP

11 februari 2020

11u18

Bron: Sporza 0 Time-out Jan Vertonghen was gisteren een opgemerkte gast in de Ancienne Belgique in Brussel. Vertonghen kwam naar onze hoofdstad om er een concert van Stormzy bij te wonen en hij had het naar zijn zin: “Het was ongelofelijk", aldus de Rode Duivel achteraf bij StuBru.

@JanVertonghen wasn’t feeling it at stormzy 🤣 pic.twitter.com/A4zGEonHzt van houtte(@ houtte_julie) link

Het concert was een cadeautje van de linkspoot, die van enkele dagen vrijaf geniet bij Tottenham Hotspur, aan zijn jarige vriendin. “Het optreden was ongelofelijk: zoveel energie van begin tot einde in een toffe zaal. Er hing een goeie sfeer en er waren goeie mensen aanwezig. Ik stond boven en kon naar beneden kijken: dat was echt fantastisch”, aldus Vertonghen, die naar verluidt ook zelfs even werd toegezongen door de aanwezige fans.

Met Tottenham beleven we dit seizoen wat meer ups en downs dan we gewend zijn, maar (...) als je de cijfers bekijkt is het al bij al nog oké Jan Vertonghen

Vertonghen is al langer fan van Stormzy, de rapper die in het verleden wel al eens werd verward met Romelu Lukaku. “Ik volg Stormzy al vanaf het prille begin, toen nog op YouTube. Ik probeer nieuwkomers in het genre snel te spotten en te ontdekken. In de UK is Stormzy intussen gigantisch groot. Het was tof om hem eens buiten de UK bezig te kunnen zien.”

“Ik wilde Stormzy per se in Amsterdam of België zien”, gaat Vertonghen verder. “Hier is de sfeer intiemer dan in Londen. Het was een buitenkansje, want het kwam perfect uit met enkele vrije dagen bij Tottenham.”

Ook het sportieve werd nog even aangeraakt. De beelden van een zichtbaar teleurgestelde Vertonghen gingen de voorbije dagen de wereld rond, maar de Oost-Vlaming hield het vrij neutraal in zijn analyse. “Met Tottenham beleven we dit seizoen wat meer ups en downs dan we gewend zijn, maar de laatste wedstrijden hebben we toch goeie resultaten geboekt. We doen het zeker niet slecht. We gaan door in de beker, zitten nog in de Champions League en staan zesde in de competitie. Als je de cijfers bekijkt is het al bij al nog oké”, besloot hij.

@JanVertonghen na etentje met Verschueren en Kompany gespot in AB Brussel. Transfer naar RSCA in de maak na woorden met Mourinho? @voetbalnieuwsbe @voetbal24be @voetbalkrant pic.twitter.com/OzHPvdMyIp FPL_Belgian 🇧🇪(@ FPL_Belgian) link