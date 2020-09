Italiaanse voetbalster ontwaakt uit diepe coma na horen videoboodschap van AS Roma-legende Totti Redactie

25 september 2020

06u54 0 Time-out Ilenia Matilli, 19 jaar en eerder voetballend voor de vrouwen van Lazio, is onlangs uit een maandenlange coma ontwaakt na het horen van een videoboodschap van Francesco Totti, de ‘gepensioneerde’ legende van aartsvijand AS Roma. “Ilenia geef niet op, je kan het, we zijn allemaal bij je”, sprak ‘Il Capitano’ haar toe.

Italiaanse media raken niet uitgepraat over de verrassende gebeurtenis. Ilenia - tussen 2016 en medio 2019 voetballend bij de vrouwen van Lazio, was afgelopen december betrokken bij een auto-ongeluk. Samen met de 20-jarige Martina Oro, zij bestuurde de auto, haalde ze een andere weggebruiker in en kwamen daarna slippend pas tegen een boom tot stilstand. Martina overleed, Ilenia werd met ernstige verwondingen naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome gebracht.



Met een ernstig hoofdletsel raakte de jonge Italiaanse in een diepe coma. In het ziekenhuis draaiden haar ouders het AS Roma-clublied voor haar, maar het was de persoonlijke videoboodschap van haar idool Totti die, volgens de ouders van het meisje, Ilenia triggerde en deden ontwaken uit haar coma. Totti hoorde van de wens tot een videoboodschap via een vriend, de behandelend arts van het meisje en een maatschappelijke organisatie. Nadat Ilenia de video voor het eerst te horen kreeg, versnelde volgens lokale media haar hartslag. Daarna lieten haar ouders haar elke dag naar Totti luisteren, tot ze snel daarna ontwaakte.

“Jouw fantastische stem, gecombineerd met de passie en liefde die Ilenia voor AS Roma voelt, hebben haar ontwaken in gang gezet’’, aldus de uitgelaten vader en moeder. De familie zou Totti graag in persoon willen ontmoeten en bedanken. Ilenia zit nog maar aan het begin van haar ellenlange herstel, maar zou de oud-voetballer die zijn leven lang speelde voor AS Roma, graag willen omhelzen. “Ilenia wacht op je”, richten de ouders zich via lokale media tot Totti.

Naar verluidt komt er een ontmoeting tussen de voetbalster en de oud-voetballer wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

