Italiaanse tv-zender schorst voetbalanalist die zegt dat "vrouwen moeten zwijgen als het over tactiek gaat"

20 februari 2019

16u06 3 Time-out De Italiaanse tv-zender RAI heeft gisteren een van zijn voetbalanalisten voor twee weken geschorst. Het gaat om Fulvio Collovati, die zich met Italië in 1982 tot wereldkampioen gekroond heeft. De analist had seksistische commentaren in huis rond vrouwen en tactiek in het voetbal.

Afgelopen zondag deed Collovati de bewuste uitspraak in het voetbalprogramma ‘Quelli che il calcio’. Voor de gewezen verdediger moeten vrouwen zwijgen wanneer het over tactiek gaat. “Wanneer ik een vrouw hoor praten over tactiek in het voetbal, keert mijn maag zich om. Dat gaat er bij mij echt niet in. Als ze louter over de match praat, over wat er feitelijk gebeurt, is het nog wel ok. Maar ze mag niet praten over tactiek, want een vrouw begrijpt dat niet zoals een man”, aldus Collovati. Een mening die in de studio al voor de nodige controverse zorgde en al snel uitdeinde. De gewezen verdediger van Inter, Milan en Roma, goed voor 50 A-caps, bood nadien nog wel zijn excuses aan, maar de RAI schorst hem “van alle activiteit op zowel tv als radio tot zaterdag 9 maart.”

Opmerkelijk is dat zijn vrouw Caterina het nog voor hem opneemt. Zeker omdat ze in het verleden zelf voetbalprogramma’s presenteerde. “Tactiek uitgelegd door een vrouw, dat heeft me nooit overtuigd. Toen ik presenteerde, heb ik nooit de pretentie gehad een 4-4-2 uit te leggen”, zei ze op Twitter.

Maar Collovati oogstte vooral veel kritiek. Zeker bij vrouwen die zelf op het hoogste niveau gevoetbald hebben. “Ik nodig hem graag uit om eens over tactiek te praten. Dan zullen we zien of hij er meer van kent dan ik”, aldus Patrizia Panico, die zowat geldt als de beste Italiaanse speelster ooit en momenteel de nationale U15 (bij de jongens) traint. “Het is spijtig dat iemand die zoveel betekend heeft voor de Squadra, zo’n dingen zegt.”

Milena Bertolini, coach van de Italiaanse vrouwenploeg die deze zomer te zien zal zijn op het WK in Frankrijk, heeft het over een “primitieve mentaliteit”. En ook zij nodigt Collovati uit om eens te komen kijken naar een vrouwenwedstrijd van hoog niveau. “Dan zou hij begrijpen dat de wereld evolueert.”

“Ook mijn maag heeft zich sinds zondag omgekeerd”, was dan weer de reactie van Regina Baresi, de kapitein van Inter, dochter van ex-international Giuseppe Baresi en het nichtje van AC Milan-legende Franco Baresi, die net als Collovati in 1982 wereldkampioen werd.