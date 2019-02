Italiaanse politie pakt fietsende ‘Pablo Escobar’ op: ex-renner smokkelde drugs rond dankzij verborgen gat in fietskader DMM

08 februari 2019

10u50

Bron: Cyclingnews/Il Resto del Carlino 2 Time-out Opvallend verhaal in de marge van het wielernieuws: in Italië is Juan Pablo Valencia gearresteerd voor het smokkelen van drugs. Drie jaar geleden reed de 30-jarige Colombiaan nog de Vuelta uit, vandaag in de cel als drugskoerier. Of hoe het plots allemaal verkeren kan.

Neen, een onvergetelijke carrière zette Juan Pablo Valencia niet neer in het wielerpeloton. De Colombiaan reed tussen 2012 en 2015 drie jaar voor Team Colombia. Deelnames aan de Ronde van Spanje en Milaan-Sanremo in 2015 waren daarbij zijn hoogtepunten. Valencia was in beide gevallen al blij de wedstrijd uit te rijden, want een profzege fietste hij nooit bij elkaar. Niet dat er geen goeie voorbeelden waren binnen zijn team. Met Darwin Atapuma en Jarlinson Pantano deelde Valencia zijn zitje in de ploegbus met twee renners die later in de WorldTour hun sporen zouden verdienen. Tot zover de weinig zeggende wielerexploten van Valencia, want met het ophouden van Team Colombia moest de renner eind 2015 plots kiezen voor het leven na de koers.

Gearresteerd met 40g cocaïne in fiets

Een leven dat niet zonder slag of stoot verloopt, leren we nu in de Italiaanse pers. Valencia werd in Montegranaro gearresteerd op verdenking van drugssmokkel. De Colombiaan had op het moment van zijn arrestatie 40 gram zuivere cocaïne bij zich, meldde Il Resto del Carlino gisteren. De autoriteiten waren hem eerder al op het spoor en verdachten Valencia drugs te smokkelen en aan te leveren met zijn koersfiets. Begin dit jaar kreeg de Italiaanse politie immers een anonieme tip in de bus over een buitenlander die drugs verhandelde tussen Montegranaro (gelegen halverwege de Laars op een boogscheut van San Marino) en Noord-Italië.

Die buitenlander bleek nu Valencia te zijn, die in Italië bij vrienden verbleef. Een vast adres had de Colombiaan dus niet, maar de politie wist hem toch op te sporen. Net toen de ex-renner vertrok op fietstocht werd hij bij de kraag gevat in Montegranaro. Na onderzoek van de fiets werd duidelijk dat Valencia zijn bedenkelijke koopwaar wist rond te brengen dankzij een verborgen gat in de buis van het kader. Daar vond de politie twee zakjes met 20g zuivere cocaïne. Na een huiszoeking bij Valencia’s verblijfplaats werd nog eens 40g cocaïne gevonden. Verder zag ook 4.000 euro drugsgeld het daglicht. De vrienden van Valencia zelf waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van zijn drugsactiviteiten.

