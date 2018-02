Italiaans model en WAG van Chelsea-spits jaagt met zwoele foto's temperatuur toch de hoogte in Mike De Beck

25 februari 2018

09u17 9

Terwijl het in ons land vriest dat het kraakt, zorgt de zon in Dubai voor een meer dan aangename temperatuur. Vraag dat maar eens aan Alice Campello. De vriendin van Chelsea-spits Alvaro Morata geniet momenteel van een zonnige vakantie in Dubai en dat hebben haar meer dan een miljoen volgers op Instagram geweten. Het Italiaanse model plaatste de laatste dagen dan ook heel wat pikante foto's op haar account.

Day 1 ❤️🙌🏻🌴 Een foto die is geplaatst door null (@alicecampello) op 22 feb 2018 om 14:00 CET

🤰❤️ Een foto die is geplaatst door null (@alicecampello) op 22 feb 2018 om 16:47 CET

🍓🍊🍋🍉🥑🍒🍌 Een foto die is geplaatst door null (@alicecampello) op 24 feb 2018 om 12:19 CET

☀️🌴☀️🙌🏻😍 #Dubai Een foto die is geplaatst door null (@alicecampello) op 23 feb 2018 om 11:36 CET

🌅 Een foto die is geplaatst door null (@alicecampello) op 24 feb 2018 om 16:42 CET