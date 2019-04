Is Lionel Messi God? Paus Franciscus heeft er zo zijn eigen mening over GVS

01 april 2019

12u09 0 Time-out Week na week verpulvert Lionel Messi wel één of ander record. Na z’n tweeklapper tegen Espanyol afgelopen weekend had de Barcelona-vedette er opnieuw twee te pakken. Zo wordt hij meer dan ooit aanzien als ‘God’, maar daar heeft Paus Franciscus zo zijn eigen mening over.

Messi hoefde afgelopen zaterdag niet eens groots te zijn om in z’n eentje stadsgenoot Espanyol puntenloos huiswaarts te sturen. De Argentijn nam de twee treffers voor z’n rekening, goed voor evenveel records die hij opnieuw vergaarde.

Dankzij de 2-0-zege kwam ‘De Vlo’ immers op gelijke hoogte met Iker Casillas. Beide heren boekten al 334 zeges in La Liga - niemand deed ooit beter. Een evenaring van het record dus, de kans is groot dat Messi na morgenavond - wanneer Barcelona op bezoek gaat bij laagvlieger Villarreal - dat record alleen draagt. Daarnaast rondde Messi voor het tiende seizoen op rij de grens van 40 goals over alle competities heen. Sinds het seizoen 2009/2010 bereikte de Argentijn iedere keer dat aantal. Eén uitschieter springt er bovenuit: in het seizoen 2011/2012 scoorde hij liefst 73 keer.

🎯 | Vrijschop voor Messi. Doelpunt Messi! 🤷‍♂️



🇪🇸 #BarçaEspanyol 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/vZCFK1KuVx Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Voor velen twee extra redenen om Leo te bestempelen als de GOAT, de ‘Greatest of All Time’, maar hem ook te vergelijken met een bovennatuurlijke entiteit: God. “God kwam terug en heeft een naam: Messi...” sprak Samuel Eto’o nog vorig jaar.

Paus Franciscus houdt echter niet echt van die vergelijking. Dat zei de landgenoot van Messi in een interview met La Sexta. Het gesprek ging als volgt:

Interviewer Jordi Evole: “Is het heiligschennis om te zeggen dat Messi God is?”

Paus Franciscus: “In theorie is het heiligschennis. Eigenlijk kan je zoiets niet zeggen, en ik geloof het ook niet. Jij wel?”

Evole: “Ja”

Paus Franciscus: “(lacht) Ik dus niet. mensen kunnen zeggen dat hij God is, net zoals ze zeggen dat ze iemand aanbidden. Dat zijn nu eenmaal uitdrukkingen van de mens: ‘Dit is God met de bal op het veld’. Het is een populaire manier van uiting.”

Evole: “Maar hij speelt goed, toch?”

Paus Franciscus: “Natuurlijk. Hij is heel goed. Maar hij is God niet.”

Llegó el momento de hablar de D10S. #SalvadosPapa pic.twitter.com/08YI1zMtEO Salvados(@ salvadostv) link

De paus is een grote voetbalfan en bovendien een fanatieke supporter van de Argentijnse club San Lorenzo. Drie jaar geleden gaf de leider van de Rooms-Katholieke Kerk wel al mee dat hij de spits van Barcelona de beste voetballer ooit vindt. “Wie is de beste speler ooit: Messi of Maradona?”, schotelde een journalist hem tijdens een kerkbezoek aan Polen voor. “Messi”, klonk het resoluut.

Messi ging trouwens in 2013 al eens op audiëntie bij de paus. Daar kreeg ‘De Vlo’ te horen dat hij “de voetbalsport als een ‘geschenk van God’ moet beoefenen.”