Is er een zanger verloren gegaan aan Romelu Lukaku? Zo viert 'Big Rom' zijn treffer tegen Stoke MDB

14u38

Bron: Instagram 0 RV Jesse Lingard aan de zijde van Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku heeft het goede gevoel weer te pakken. De aanvaller van Manchester United legde gisteren al zijn zeventiende treffer in het shirt van de Mancunians in het mandje. Na de 3-0-zege tegen Stoke City kon er in de kleedkamer van Old Trafford dan ook een feestje van af. Samen met Jesse Lingard zette Lukaku het op een zingen. Marcus Rashford en Paul Pogba keken vanop de achtergrond geamuseerd toe.

Nummer 1⃣7⃣ al voor @RomeluLukaku9 en het is nog maar januari... 🔥 pic.twitter.com/XzlSTAnwXX Play Sports(@ playsports) link