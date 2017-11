Is de hereniging met dit Argentijns model het geheim achter de uitstekende vorm van Paulo Dybala? Mike De Beck

15u44

Bron: El Mundo Deportivo 0 Instagram Antonella Cavalieri.

Het gaat Paulo Dybala weer voor de wind. Tussen de krijtlijnen raast de aanvaller van Juventus weer als vanouds door de Serie A. Met twaalf treffers op veertien wedstrijden in de Italiaanse eerste klasse doet de nog steeds maar 24-jarige Argentijn het meer dan behoorlijk. Maar ook op privévlak loopt het voor Dybala als een trein. De spits brak een tijdje geleden nog met het Argentijnse model Antonella Cavalieri, maar de twee hebben de draad ondertussen weer opgepikt. Volgens enkele Italiaanse en lokale bronnen zou de bloedmooie Antonella in december d Argentijnse hoofdstad Buenos Aires nog inruilen voor het Italiaanse Turijn. Het kan Dybala alleen maar ten goede komen, gezien zijn sterke prestaties in het shirt van de 'Oude Dame'. Cavalieri zit ondertussen ook niet stil. Naast haar opdrachten als model studeert ze ook nog voor bedrijfsmanagement.

