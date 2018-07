Is dat Lionel Messi? Argentijnse voetbalster wordt in Ibiza tot aan zijn boot gevolgd MDB

23 juli 2018

Waar Lionel Messi ook gaat of staat, overal wordt de man wel herkend. Dat is uiteraard ook het geval in Ibiza. De 'Vlo' geniet na het WK in Rusland van enkele dagen vakantie op het Spaanse eiland, maar doet dat dus niet onopgemerkt. Voordat de Argentijnse international koers zette naar zijn boot ging Messi even op de foto met enkele fans. Die volgden hem echter tot aan de boot die klaarstond voor hem. Zijn vrouw Antonella Roccuzzo kon er wel om lachen. Messi kwam vorige week maandag aan in Ibiza en legt de riem er even af voordat hij met Barcelona aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begint.

¡QUÉ DIFÍCIL ES SER #MESSI!

Un video muestra cómo sus fanáticos lo siguen hasta dentro del mar en las playas de Ibiza.

*** ¿Te imaginás ser perseguido sin parar?

📽 | Messi getting love in Ibiza